巴紐駐處被迫更名 亞太司：運作不受影響

2018-06-05 10:36

〔記者呂伊萱／台北報導〕我駐巴布亞紐幾內亞外館遭中國施壓，由「中華民國（台灣）」改為「台北」。亞太司司長葛葆萱今天表示，我駐處實質運作情形沒有受到影響，與巴紐政府互動也如常。

我駐巴紐代表處全稱原為「中華民國（台灣）駐巴布亞紐幾內亞商務代表團（Trade Mission of the Republic of China（Taiwan）in Papua New Guinea）」；現已改為「駐巴布亞紐幾內亞台北經濟文化辦事處」（Taipei Economic and Cultural Office in Papua New Guinea）。

中國近年全面抹殺我名稱中包含「中華民國」或「台灣」的外館，繼駐厄瓜多、駐杜拜、駐巴林、駐奈及利亞、駐約旦等代表處遭迫改名後，外交部日前證實，中國自去年底開始就以其為巴布亞紐幾內亞第二大援助國身分，持續施壓該國政府更改我駐處名稱及待遇。外交部更批評，中國還在今年初台灣花蓮震災復原期間，在未告知巴紐政府的情形下，逕自大肆宣揚此一「成果」，嚴重傷害我人民情感。

外交部在中國逕自宣傳之後，持續不懈爭取權益，但本月巴紐政府仍不敵中國要脅，堅持變更我駐處名稱。

由於巴紐為今年亞太經合會（APEC）主辦國，此時更名是否可能影響我方參與APEC活動？新任亞太司長葛葆萱今天上午出席外交部新聞說明會時說，更名後我駐處實質運作並沒有受到影響，與巴紐政府互動也如常；而我為APEC會員，他認為參與及相關待遇應當不會受到影響。

外交部對此也表示，我國與巴紐在能源、經貿及漁業等領域往來密切，也持續進行農業及醫衛合作，各項實質關係穩定發展。我方瞭解國際友人在中國刻意施壓下之處境，本部為維護國家尊嚴及人民權益，將與巴紐繼續務實推動各項雙邊實質交流與合作關係。