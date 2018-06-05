國民黨搶救果農記者會 果香中飄著濃濃政治味

2018-06-05 10:29

〔記者施曉光／台北報導〕多項台灣水果最近面臨滯銷問題，為了解決賤價傷農問題，國民黨今日召開「搶救果農、關懷弱勢」記者會，找來企業與農業界代表，現場擺滿鳳梨、香蕉、木瓜等水果，呼籲全民及企業界多多採購水果，但在果香中卻充斥濃濃的政治味，不但扯到「九二共識」問題，也變相夾帶選舉拉票。

台北市農會理事高秀雄表示，他從事農會工作60年，看到今天台灣的農民，真的很可憐，話鋒一轉點名駐日代表謝長廷只會說日本有多好，為何不叫日本人來買台灣香蕉，只會在電視上說要買日本福島災區的產品，完全把台灣農產品忽略。

他還說，中國大陸有16億人口，為何政府不認同「九二共識」？否則不會導致對岸不來買台灣水果。

他強調，自己參與農會有60年以上，並感慨近年台灣水果沒人買，因此水果銷路一定要向外發展，最好是中國大陸，因為對岸人口多，但現在不只是鳳梨滯銷，就連鳳梨酥也沒人買，銷售量只剩3成。

響應國民黨活動的冠軍磁磚董事陳榮洋則批評，如果農產內銷要找北農總經理吳音寧這種人來做，會搞好內銷嗎？未來只要國民黨重返執政，就一定可以做得很好，呼籲全民年底一起支持國民黨執政。

國民黨副主席曾永權表示，台灣農業產銷失衡，價格暴跌，讓農民血本無歸，但農政單位卻束手無策，因此國民黨才會發起關懷果農、搶救國農與弱勢的活動，由黨工職人員及企業界發展第一階段活動，總計募得200萬元，購買9萬8000公斤的木瓜、香蕉、鳳梨與荔枝，將送給弱勢團體、社福機構，藉此關懷弱勢，也對辛苦的果農適度伸手支援。