澳航向北京屈服！ 預計將台灣列中國領土

澳洲航空執行長喬伊斯（Alan Joyce）。（彭博資料照）

2018-06-05 07:57

〔即時新聞／綜合報導〕又有一家航空公司在中國施壓下屈服，澳洲航空（Qantas Airways）4日宣布，將改變官網對台灣的標註，把台灣視為中國領土，而非單獨將台灣列為國家。

綜合媒體報導，澳洲航空執行長喬伊斯（Alan Joyce）在雪梨國際航空運輸協會（International Air Transport Association，IATA）的年會上表示，公司計畫將遵守中國航空監管機構的要求，但需要一些時間進行更改。

中國航空監管機構在4月份要求在中國營運的各大航空公司，在5月25日之前，將其網站上將台灣改為「中國台灣」，否則可能面臨法律訴訟的風險。白宮以「歐威爾式胡言亂語」（Orwellian nonsense）抨擊中國要求美國航空公司不得將台灣列為「國家」的行為。

5月25日的期限截止後，美國航空（American Airlines）、達美航空（Delta）、聯合航空（United Airlines）、夏威夷航空（Hawaiian Airlines）和澳洲航空，仍未更改官網，當時遭到中國官媒批評此舉是「死性不改」。