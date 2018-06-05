老共對吳敦義很感冒？傳吳交代郝龍斌見到中共高層要講這些…

國民黨主席吳敦義（左）傳交代副主席郝龍斌（右）見到中共高層要講那些話。（資料照）

2018-06-05 06:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國舉辦「海峽論壇」正在廈門舉行，國民黨副主席郝龍斌昨天率團出訪與會，不過，正值兩岸關係緊張之際，且一再傳出中共對國民黨主席吳敦義有疑慮，此次不止親自幫郝龍斌代擬、代修演講稿，還交代郝龍斌見到中共高層要記得提「反台獨」及「九二共識」立場。

《上報》報導，「海峽論壇」是國共兩黨交流盛事之一，今年進入第10屆，但是，吳敦義身份仍受管制無法出席，派副主席郝龍斌代打，已於昨晚出訪，除了會議之外，郝龍斌將與中共全國政協主席汪洋、國台辦主任劉結一會面。

據報導，「吳敦義就任國民黨主席以來，一直傳出北京當局對吳的兩岸主張及路線不信任」，甚至辦活動更黨務系統，直接指明邀郝龍斌出席、前國台辦主任張志軍更隻字不提吳敦義，後又衍發黨內「吳郝心結」傳聞。

但這次的海峽論壇，傳吳敦義相當重視，郝龍斌演講稿有一半以上都是吳敦義親自擬稿及修改，連隨郝龍斌出訪的黨務人士，全部一一過濾交代。

據報導，吳敦義還特別交代郝龍斌，出席論壇及見到江洋、劉結一等人，要「重申國民黨堅持『九二共識、反台獨』的立場，期盼國共兩黨的『夥伴關係』及兩岸互利互動未來應該繼續維持」。