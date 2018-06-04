陸軍官校胡家琪考取西點軍校 國軍女官校生第三人

陸軍官校胡家琪考取西點軍校，成為國軍女官校生第三人。 （記者陳文嬋翻攝）

2018-06-04 23:58

〔記者陳文嬋／高雄報導〕陸軍官校一年級學生胡家琪出身軍人世家，日前通過美國西點軍校甄選，將於本月赴美就讀，成為國軍女官校生考取美國西點軍校第三人。

胡家琪目前是陸軍官校一年級學生，今年參加「107年派赴西點軍校學生甄選作業」，完成6項體能鑑測與面試，經美國在台協會審核後，通過西點軍校甄選，近期將赴美就讀。

胡家琪受父親影響，從小立定志向從軍，胡父是上士退伍，2名姊姊皆服務於海軍，她選擇就讀陸軍官校列為第一志願，入校後經過官校推薦，通過體能、學科、語文及面試等重重考驗，成功錄取西點軍校，她感謝國家的栽培，期許自己未來能秉持著「親愛精誠」的校訓持續努力，希望學成歸國後，能應用所學報效國家。

胡家琪畢業於台南德光女中，去年以第一志願優異成績錄取陸軍官校，她不僅在校學業成績優異，音樂、國術、技藝及體育等同樣表現佳，其中鋼琴、國術及中國笛等項目更曾獲地方與全國性比賽優勝。

值得一提的是，她優異的外語能力，熱衷參與校際各項競賽及社會公益活動，讓她也曾獲得總統蔡英文召見等殊榮，校方肯定胡家琪高中的優異表現，具備前瞻的國際觀與多才多藝的個人特質，符合培養「允文允武‧術德兼備」優秀領導幹部的教育宗旨。

陸軍官校校長少將陳忠文對於胡家琪給予祝賀及祝福，並期許能秉持「黃埔精神」，克服困境、突破自我，為中華民國國軍、母校及家人爭光，成為國內優秀青年的學習榜樣。