王丹宣佈在華府成立「對話中國」

前民運領袖王丹今天在華府宣佈智庫「對話中國」成立。（記者曹郁芬攝）

2018-06-04 23:56

〔駐美特派員曹郁芬／華府四日報導〕由前「六四」民運領袖王丹擔任所長的智庫「對話中國」今天在華府成立。會中不但紀念諾貝爾和平獎得主劉曉波及「六四」受難者，王丹並表示，希望掌握中國變化的機會，等待黑暗之後的黎明到來。

今天是「六四」二十九週年紀念。美國國務卿龐皮歐三日發表紀念「天安門」事件聲明時還引用劉曉波的評論說，「六四亡魂尚未安息」。

成立大會一開始，與會者為劉曉波及「六四」受難者起立默哀。王丹說，習近平上台後，中國發生驚人的變化，對內中共的統治從威權倒退到極權；對外中國開始向全球進行政治經濟和意識型態的擴張。

他說，「對話中國」將集結所有希望中國改變的人士，在不同政治力量間開展對話，就中國未來的問題取得共識，也包括台灣、西藏、新疆與香港未來與中國關係的問題。

今天會中邀請美國民主基金會會長葛許納出席，並有西藏精神領袖達賴喇嘛的代表在場祈禱。葛許納致辭時表示，紀念劉曉波代表大家不會遺忘民主自由世界所堅持的理念。

「對話中國」的副所長是另一民運領袖項小吉。他表示，國際社會過去二十九年對中國採行綏靖政策，但他們從未遺忘「六四」，也從未放棄對中國民主的希望。台灣太陽花學運領袖林飛帆與香港眾志秘書長黃之峰都是理事，理事會擬推薦王軍濤為召集人，而十四位理事會成員還包括《北京之春》主編胡平、作家蘇曉康等人。

王丹表示，目前他們的經費來自民間朋友的支持，但未來不排斥向美國民主機構申請經費，可是最重要的應是透過眾籌方式以爭取更多民眾的支持。他們過去一年已經辦過二十六場民主沙龍。

王丹感謝蔡英文總統對「六四」所發表的感言，他很明確了解蔡英文對民主自由理念的支持，這次「對話中國」成立也受到台灣不少人的支持。