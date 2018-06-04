永和停車問題難解 蘇貞昌：當選向中央爭取闢停車場

蘇貞昌到永和與市議員許昭興合辦問政說明會，吸引滿場支持者。（記者邱書昱攝）

2018-06-04 21:55

〔記者邱書昱／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天晚上連趕兩場市政說明會，第二場前往永和區與新北市議員許昭興會師。蘇貞昌演講時談到中永和交通停車問題，任內興建很多停車場，像是福和國中地下停車場等，未來也會向中央爭取興建停車場的經費。

許昭興認為，市府的橫向聯繫太慢，去年底架設的公車電子站牌也是爭取許久才施作，當時交通局回應說人行道夠寬、需設立候車亭才能安裝，直到有天看到台北市僅一根牌子就可以電子站牌，馬上向交通局反應才答應馬上做。

許昭興也說，從政後積極爭取地方建設，包括公園、停車場等，前後將近快4年時間，許多建設一時半刻看不到，都需要很久時間，但是地方行政程序繁雜，市政府應該更大力提升效能。

蘇貞昌也有感而發地說，只是停車場、站牌的問題，又不是飛天遁地，真的是沒有效率、魄力，也是市民沒有福氣，對於新北市民的需要就是自己的事，態度將會決定速度還有高度。

蘇貞昌說，市府是離市民最近，從民政、建設等都是由市府負責，自己任內也興建交通停車場，現在前瞻計畫中也有興建停車場的經費，當選後會積極向中央爭取，改善中永和車位難求的問題。