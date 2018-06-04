連趕兩場市政說明會 蘇貞昌中永和跑透透

2018-06-04 21:47

〔記者邱書昱／新北報導〕勤跑中永和！民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天晚間連趕兩場市政說明會，第一場先到中和區與新北市議員參選人張志豪同台。張志豪表示，現在市府就是沒有任何魄力，未來當上議員將提出兩個照顧和五大願景。

蘇貞昌談起過去中和淹水問題，也曾帶當時的總統陳水扁赴南山溝分洪，爭取到七億元整治費；話鋒一轉說，朱立倫的態度就是「什麼事都不是他的事」，「新北市民的事就是我的事」，態度決定速度、高度。

蘇貞昌細數當時任職縣長時的政績，從一座山闢建成雙和醫院，並把挪山的土壤填平成鶯歌新生地，同時再次提及桃園A7合宜住宅汙水問題，被說是配合選舉才解決「見到鬼」，最配合就是朱立倫和侯友宜，任何一年出來解決，哪輪得到我表現。

同時，中和區的停車位需要解決，不少民眾抱怨摩托車擋路問題，蘇貞昌笑說，「我是移山的人，現在要移摩托車」，未來向中央爭取興建停車場。

張志豪大讚蘇貞昌有魄力、行動力，他也提出自己當選議員將會推動照顧年輕爸媽，自己有著一歲多小孩，理解家長的辛苦，目前新北市比起桃園、台中、台南還要落後，此外，也會照顧年長者、長照2.0，以及生活環境、產業發展、地區醫療、交通建設、公園綠地，讓中和開創更好的時代。