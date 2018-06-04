F-16失聯 雷達光點消失前無呼叫 軍方：飛官未跳傘

編號6685的F-16戰機今天早上參與漢光34號演習平安返航，下午再出勤卻失事。（記者游太郎攝）

2018-06-04 19:40

〔記者王錦義／花蓮報導〕空軍第五聯隊花蓮基地今天下午5點半舉行F-16戰機失聯記者會，空軍司令部政戰主任王純雄中將回應記者詢問，說目前從殘骸中發現肩章，研判飛行員並未跳傘。

聯隊長陳黃榮少將簡報指出，失聯F-16戰機下午1點15分起飛，執行萬安41號演習假想敵攻擊基隆港的演習，依據計畫航線，從花蓮起飛後，爬升到1萬5000呎往北飛行，在1點30分，約在彭佳嶼北方轉彎開始下降高度，預定降到2000呎，執行定向攻擊目標基隆港，約在目標前14浬有回報進入雲層。

陳黃榮說，回報進雲後沒多久，約在1點44分就在雷達光點消失，一直到雷達光點消失前，無線電都沒有對外呼叫，直到民眾報案在基隆五分山步道發現飛機殘骸；初判肇事原因不排除是天候、環境造成的複合式因素，但仍要做後續的飛安調查。

而在事故發生後，將暫時停止演訓任務，針對F-16的飛行操作器、發動機、逃生裝置、導航、航電系統，全面進行特檢，特檢完成後，一切正常，6月7日起，花蓮漢光演習交由嘉義基地執行。後續事件成立飛安失事小組，會根據所有的因素做詳細的調查。

陳黃榮說，駕駛吳彥霆少校是空軍官校98年班，擔任第27作戰隊的作訓官，飛行總時間是1056小時，飛行F-16本機時間達到853小時，資格是四機領隊，飛行狀況良好；而這架編號6685的F-16戰機機務方面，飛行時間是2200小時，今年5月1日才剛做好保養。