中國人士違法來台參加「海峽百姓論壇」 我方查處註記

2018-06-04 21:47

〔記者鍾麗華／台北報導〕由中國國台辦與中央多個部委舉辦的第10屆海峽論壇大會，6日在福建廈門登場，其分論壇「海峽百姓論壇」上週六先在新竹召開，雖然我方駁回10名中國黨政官員申請來台案件，但中國主辦單位仍以「自由行」名義入境，並在論壇上致詞，陸委會官員表示，相關人員已違反我相關法令，未來將註記嚴審。

根據中國官媒「新華社」報導，海峽百姓論壇2日在新竹舉辦，以「兩岸同根、閩台一家」為主題。中國主辦方之一的代表、福建省姓氏源流研究會副會長林偉功在開幕致辭時表示，論壇是以文化為基礎，以血緣為紐帶，以親情促交流，持續推進兩岸地對地、民對民、姓對姓的宗親聯誼交流。

中媒報導，80餘個姓氏的宗親代表走村入戶、訪親問友，聯誼同姓宗親。兩岸多個姓氏宗親團體簽訂了「海峽兩岸姓氏源流研究社團長期交流合作協議書」。來自兩岸近800名宗親代表，將於3至7日開展懇親聯誼活動。

陸委會上週已強調，對於中國官員申請來台參加海峽論壇的分論壇與分支活動，「政府都會否准其申請案」。不過，若是兩岸純民間的活動，政府基於尊重人民集會結社自由，會加以尊重，但只要有中國官員帶團抵台的情況，原則不許可整團入境。

據了解，林偉功等人卻以「自由行」名義申請來台，陸委會官員解釋，林偉功來台從事與申請目的不符的活動，已經違法，移民署已確認林偉功已於今天離境，但未來會註記嚴審；至於未離境者若查處到，也會要求離境。對於該論壇簽署的協議，若純屬民間交流、不涉及公權力，則沒有違法問題，但仍須進一步釐清，協議背後是否有中國黨政軍支持。