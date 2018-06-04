璩美鳳親筆信邀呂秀蓮會面 盼共同融化兩岸誤解

2018-06-04 19:34

〔記者王榮祥／高雄報導〕無黨籍高雄巿長擬參選人璩美鳳，今天透過親筆信向前副總統呂秀蓮喊話，希望以敬重民主前輩之心立場進行會面、摯誠交流，為縫合兩岸傷痕、融化兩岸誤解、化解兩岸仇恨 ，為台灣找出一條活路共同努力。

璩美鳳表示，呂副總統認為民進黨已失去創黨精神、失去了創黨本質及黨魂，同時呂副也特別提到，台灣現階段發展，兩岸是最重要。

璩美鳳對於民主前輩呂秀蓮一生為台灣民主奉獻的精神 表示欽佩！雖然此前彼此立場不同，但是依阿扁總統所提，在意見立場不同情況下、仍可坐下來談、進行交流！

因此璩美鳳敬邀呂副會面，為縫合兩岸傷痕、化解兩岸仇恨、融化兩岸誤解，齊心共同努力，避免再一次兩岸爭戰。

璩美鳳指出，呂副一生為民主奉獻而奮鬥，為理想抱負奔走，呂副認為民進黨變質、偏離人民、沒有跟人民站在一起，所以在派系利益超越黨、超越國家、超越人民情況下，呂副向民進黨說拜拜！

針對呂副離開民進黨後，新潮流先表示呂副是政壇邊緣人！璩美鳳認為這種對待的方式，讓人深感新潮流的尖酸苛薄﹗冷漠無情，令人情何以堪﹔曾經是黨內同志，呂副是台灣民主前輩，離開時須要如此嗎﹖國民黨黨員離開國民黨時，有人像這樣對待嗎？

璩美鳳透露，和呂秀蓮第一次相見是在1997年1月20日， 美國總統克林頓在華盛頓就職典禮，當時璩美鳳接受美國眾議員 Solomon Ortiz 邀請前往華盛頓，當天見到年輕的呂秀蓮充滿活力與鬥志，即已佩服呂副為台灣奔走心意。

因此璩美鳳在21年後的今天，誠摯敬邀呂秀蓮副總統會面，為台灣的未來，以及兩岸的新發展，共創一條活路！