王定宇直播意外爆八卦 陳亭妃：香蕉皮不要亂丟！

王定宇今天在廣播節目《蔻蔻早餐》的「私聊時間」，大爆民進黨南市黨內不團結傳聞。（記者蔡文居翻攝）

2018-06-04 18:36

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨立委王定宇今天在廣播節目《蔻蔻早餐》談2018年底選戰，王在廣告時間的「私聊時間」，疑似不知臉書仍在直播，大爆民進黨台南市黨內不團結傳聞。王定宇說「亭妃她那邊，他們下面的人真的是在弄，選民看的是會懲罰的」、「她的人不是去陳子敬那裏，就是去許忠信那裏，人家會看的。」

立委陳亭妃今天下午立即整理出王定宇與周玉蔻在電台「私聊時間」的對話，並在臉書貼文表示：「同志，香蕉皮不要亂丟喔！」

陳亭妃說：「說這些話企圖傷害我的人，我想才是那個真正破壞黨內團結的人，非常遺憾⋯⋯。」

今天《蔻蔻早餐》專訪民進黨立委王定宇和蘇巧慧，王定宇在廣告時間的「私聊時間」談到陳亭妃的部分如下：

主持人：偉哲要動作快一點，他的人就是慢慢的。

王定宇：我的人已經進去幫他了啦，我坦白講，這是黨的事情，不是我一個人的事情，他不用邀我、我自己進去的。...但是亭妃他那邊，他們下面的人真的是在弄，選民看的是會懲罰的。

主持人：亭妃她那邊心裡當然是有意見的，黃表面和私下要趕快去整合啊。

王：不是….不是，她的人不是去陳子敬那裏就是去許忠信那裏，人家會看的。