姚文智批有臭噗味 丁陣營反擊：亂噴口水

2018-06-04 18:24

〔記者郭安家／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智與國民黨參選人丁守中爭取中間選民，姚文智上週五接受本報專訪，談到對丁守中評價時，姚以台語說「臭噗、臭噗、有霉味」，指丁舉的政策例子太舊，像是常舉20幾年前跟台大前城鄉所教授夏鑄九去歐洲訪問的內容，還認為松山機場遷建後可留白，「講很多東西怪怪的，有點對城市疏離。」

丁守中辦公室發言人詹為元今天回應表示，姚文智應該針對市政政見可行性好好討論，而不應該亂噴口水、亂扣帽子；姚的感受與他們在基層民眾所得到的回饋，有段不小的差距。