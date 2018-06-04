六四維穩 RSF譴責中國迫異議人士「度假」

2018-06-04 17:21

〔記者呂伊萱／台北報導〕無國界記者組織（RSF）今天譴責中國當局在六四天安門事件（「北京之春」大屠殺）29週年前，透過警察押送，強制安排特定人士「度假」。RSF東亞辦公室執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）表示，中國當局應停止這種作為，因為「強制度假」使外國記者與這些人士失去聯繫，進而剝奪了記者們為天安門事件紀念取材的相關資源。

RSF今天發布新聞稿表示，正當全世界都在籌備此紀念日時，幾名中國部落格作家（博客）行蹤成謎，亦或是突然「度假去了」。在六四天安門事件相關紀念完全被監控的今日，相似的情形幾乎年年上演。

例如曾獲得無國界記者「中國獎」與沙卡洛夫獎的胡佳，就預先告知媒體，他將在6月1日到6月5日間，於河北「軟性拘留」。外媒也報導指出，中國政府「邀請」政治評論者何德普自昨日起「前往旅行」，目的地未知。另有報導透露，獨立中文筆會作家查建國在拒絕「度假」後，自5月28日起在其家中遭到軟禁。

RSF東亞辦公室執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）今天對此表示，RSF呼籲中國當局停止這種作為，因為「強制度假」使外國記者與這些人士失去聯繫，進而剝奪了記者們為天安門事件紀念取材的相關資源。

RSF也在其聲明中指出，中國政府長期慣用這種手法，在大型活動期間，讓警察押送異議人士「出城度假」，包括北京奧運、G20峰會與共產黨會議等。目的在於降低這些政治受迫事件的透明度，只要這些事情越少曝光，外界就越難得知實際上到底有多少人受到影響。

RSF並提醒各方，中國是全球最大的專業及非專業記者監獄之一，目前有超過50名記者被拘留，而中國在RSF的2018年世界新聞自由度指數中，於全世界180個國家中排名第176名。