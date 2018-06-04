F16戰機墜五分山區 過去20年F16共發生8起事故！

編號6685的F-16戰機，下午執行演訓任務時傳墜毀，飛官吳彥霆少校仍下落不明。（記者游太郎攝）

2018-06-04 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕空軍花蓮基地一架F-16（編號6685）戰機，今下午1點43分執行演訓任務時，於基隆粗坑附近山區光點消失，目前飛官吳彥霆少校仍下落不明。

綜合媒體報導，回顧過去20年間，F-16就發生過8起事故。

1998/3/20

空軍嘉義基地一架編號6828的F-16B戰機（編號6828），在澎湖外海執行任務時失聯，機上2名飛官溫進嵩少校、章嘉成上尉下落不明。

1999/1/25

空軍嘉義基地一架編號6813的F-16B戰機，行經台東太麻里山區時，不慎撞山失事墜毀，機上2名飛官張嘉鯤中校和戴維康少校殉職。

1999/6/1

空軍嘉義基地一架編號6813的F-16A戰機，晚間8時許實施夜航訓練失聯，飛官許君威少校失蹤。

1999/8/18

空軍嘉義基地一架編號6689的F-16A戰機，因起落架故障，墜毀於主跑道南側盡頭6公里處，飛官林更生上校在49公尺處高度彈射逃生，雙腿骨折送醫。

2008/3/4

空軍花蓮基地一架編號6706的F-16戰機，在晚間進行夜航訓練時，疑似因「空間迷向」墜海，飛官丁世寶少校下落不明。

2013/5/15

空軍嘉義基地一架編號6622的F-16A戰機，疑似機械故障墜機於高雄外海，飛官吳彥霆緊急跳傘獲救。

2016/1/22

我國空軍駐美路克空軍基地的高鼎程上校，在台灣時間22日零時，駕駛美方編號93-0711的F-16A戰機，與美軍進行空戰演練時，不慎墜毀於亞利桑那州山區，遺體事後被美軍方尋獲。

2018/6/4

空軍花蓮基地一架編號6685的F-16戰機，下午1時43分執行漢光演習演訓任務時，於基隆粗坑附近山區光點消失；下午3時許，有登山客在健行步道發現飛機殘骸；目前飛官吳彥霆少校仍下落不明。