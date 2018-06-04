失聯飛官吳彥霆妻子 赴花蓮基地等消息

2018-06-04 16:29

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮基地1架F-16單座戰機（機號6685號），13：09由少校飛行官吳彥霆在北部空域執行演訓任務，13：43分光點消失，空軍司令部已啟動搜救機制全力搜尋，吳妻也是同在花蓮基地擔任上士，接獲消息後趕赴基地等待消息。

吳彥霆是宜蘭縣冬山鄉人，空軍官校90期畢業，2014年與妻子結婚，妻子林芳瑩原先在嘉義機場服役，認識當時到嘉義換訓的吳彥霆，兩人交往後參加2014年的空軍集團結婚，之後林也從嘉義調到花蓮，二人住在花蓮官舍，下午接獲軍方通知後，趕到基地等待消息。