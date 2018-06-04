新北五分山步道 發現戰機100多片殘骸

2018-06-04 16:04

〔記者俞肇福、吳昇儒／新北報導〕發現疑似Ｆ16失事戰機殘骸！戰機殘骸疑似在新北市瑞芳五分山登山健行步道3.1公里處，現場有100多片戰機殘骸，目前基隆市、新北市支援的消防與搜救人員，正往該處集結，希望能上山搜救把飛官吳彥霆安全帶下山。

消防隊人員要求上山人員攜帶砍刀，因為山上雜草比人還高，戰機破碎殘骸還是熱，顯示失事未久。

今天下午15點22分瑞芳區滴水子路29號，有名登山客向新北市消防局報案，表示在五分山登山步道發現飛機殘骸，疑似為漢光演習墜機殘骸。