郝龍斌率團出席海峽論壇 朱立倫：有利人民就努力做

2018-06-04 15:11

〔記者何玉華／新北報導〕由於國民黨主席吳敦義上任至今，與中國互動並不順利，副主席郝龍斌在今天率領48人的團體前往福建廈門出席海峽論壇開幕大會，並將與中國全國政協主席汪洋及國台辦主任劉結一會面，讓外界認為郝龍斌、朱立倫在兩岸議題上勝過吳敦義，朱立倫今天受訪表示，只要對台灣民眾有利的，就努力去做。

朱立倫說，吳敦義現在是國民黨的主席，這次指派副主席郝龍斌去參加海峽論壇，對兩岸的交流是正面的，希望國民黨持續加油，只要對人民有利的、對所有台灣民眾有利的、對兩岸交流能夠更合作、更和平的，就努力去做。