「台電如同電力巨獸」 陳金德：民眾永遠不知裡面黑洞

宜蘭縣代理縣長陳金德，認為台電如同一隻巨獸，唯有將其業務解構，讓台灣電力發展走向自由，才能解決能源等問題。（記者張議晨攝）

2018-06-04 14:43

〔記者張議晨／宜蘭報導〕連日高溫，增加台電供電壓力，還不時傳出饋線跳脫，釀成停電意外，宜蘭縣代理縣長陳金德今在總質詢批評台電，將售電、發電、輸電攬在身上，如同電力巨獸，「說停就停，說電不夠就不夠，有時搞不好故意給你跳一下，也沒人知道」，認為必須將台電解構，讓電業自由化，才能解決台灣能源問題。

蔡政府上台後宣示2025非核家園目標，宜蘭縣議員游祥德、劉添梧今聯合質詢，認為光深澳電廠議題，至少就能延燒6、7個月，缺電儼然變成政治問題，要求宜蘭應從綠能著手，解決空污、能源等問題。不過，陳金德直言，台灣不像澳洲，地廣人稀，綠能能否達成20％目標，還有其限制。

「台灣能源問題，在於電究竟夠不夠」陳金德說，雖然現在民間可以發電，但最後電還是賣給台電，台電再轉賣給用戶，電業沒有自由化，台電本身兼營售電、發電、輸電業務，是一隻「大怪獸」。

陳金德說，歐美部分國家，是將電力分拆成3部分，售電、發電由不同公司所管，至於輸電因牽涉國家安全，則由政府國營，不僅民眾買電自由，能源發展也具競爭力，且過程公開透明。

「電力不足都是你台電在說！」陳金德批評，台電及旗下子公司，是一個龐大的電力王國，但「說停電就停電，說電不夠就不夠，有時候搞不好故意給你跳一下也是有可能」，反正下台都是院長、部長、董事長，中階主管繼續做到退休，民眾永遠不知道裡面的黑洞。

陳金德舉去年815全台停電為例，他說，中油停送天然氣2分鐘，造成大潭電廠跳機，隨後中南部電廠跟著跳脫，他最後下台負責，但台電真的沒問題嗎？今天台北跳電，一下台中跳電，到底是真的跳電，還是人為疏失或故意跳電？只有台電清楚。