陳斐娟質疑申報財產不實 陳佩琪要求7天內登報道歉

2018-06-04 14:31

〔記者郭安家／台北報導〕三立政論節目「54新觀點」主持人陳斐娟、來賓律師曾勁元曾質疑，台北市長柯文哲、妻子陳珮琪申報財產不實、財產來源不明。陳佩琪委託律師林智群，今上午於臉書公布律師函，指該節目對柯惡意攻擊、損害她和柯名譽，要求三立和陳、曾7天內登報道歉，並各捐出200萬和150萬元，否則將採取相關法律行動

陳佩琪說明，2014年9月向信義行政中心申報財產內容，除房產外，其餘均為動產，包括市值100萬元股票、存款450萬元、市值840萬元基金，並非毫無存款；當時柯還向父親柯承發借貸1000萬元、銀行貸款381萬元。

她表示，柯文哲選後結餘2561萬餘元，支付選舉透支款項及選後辦公室開銷387萬餘元，2015年3月29日財產申報前捐出1036萬餘元，剩餘款項額數為1138餘萬元。

陳佩琪說，因此前述的450萬元存款、1138萬餘元選舉補助結餘款，處分股票所得120萬元、處分部分基金所得450萬元、中選會返還保證金200萬元、三采出版社稿費184萬元、她及柯文哲2014年3月至9月薪水、年終獎金及演講收入約350萬元，存款為2742萬元。再扣除銀貸381萬元、生活開支93萬元，餘額為2267萬餘元，一併申報柯承發借貸。

陳珮琪說，她與柯文哲財產來源均甚透明，並無陳斐娟、曾勁元所指「申報財產不實」、「財產來源」不明；擅以臆測甚至扭曲事實方式，拼湊虛假數字，也未向她及柯查證。陳斐娟事後邀請她上節目說明，是「先潑髒水，再要求當事人上節目自己洗乾淨。」