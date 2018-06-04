民調領先 丁守中：「棄姚保柯」或「棄柯保姚」皆潛在變數

丁守中出席退休警察人員協會慶生會，藉此拉近退休警察關係，更提到自己過去在中央警官學校教過危機處理，過去也經常在立法院處理警察議題。（記者鍾泓良攝）

2018-06-04 13:51

〔記者鍾泓良／台北報導〕根據媒體民調，台北市長三強鼎立下，國民黨市長參選人、立委丁守中以40.2％支持度領先現任柯文哲34.7％，贏得5.5%差距，民進黨市長參選人、立委姚文智以12.2％墊底。丁今天到國軍英雄館參加台北市退休警察人員協會慶生會表示，雖然目前民調領先，但是「棄姚保柯」或「棄柯保姚」都是潛在變數，所以仍是一步一腳印，維持黨內大老及地方基層的拜訪，並爭取中間選民支持。

丁守中稍早與前立法院長、立委王金平碰面，丁守中說，王關心蔡英文政府不願承認九二共識，造成經濟低迷，兩岸緊張。而至於何時會與新北市長參選人侯友宜合體，丁則說雙方都還在忙著拜訪大老，但智庫已開始協調雙北政見。

而當被問到何時會成立選舉辦公室、公布政見，丁守中說，他們想要打一場另類選舉，表示從初選他就主攻網路，認為透過資訊科技傳播他們的訊息，可能比電視廣告動員群眾更有力。

至於是否擔心柯文哲挖腳藍營人士當競選幹部，丁守中自信地說，泛藍都知道柯文哲至始至終都是支持總統蔡英文繼續選2020，懷疑還會有多少泛藍選民願意支持他。

丁守中出席退休警察人員協會慶生會，藉此拉近退休警察關係，更提到自己過去在中央警官學校教過危機處理，過去也經常在立法院處理警察議題。

前考試院祕書長、公教軍警暨退休人員聯合總會副總會長林水吉受訪說，退警將全力支持丁守中，也提醒現場民間聲浪很可怕，現在是在醞釀棄保，最後姚文智恐怕會是一個悲劇英雄。