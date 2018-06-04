時力將提名國小教師黃瑞誠 選竹市南區市議員

2018-06-04 13:19

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕時代力量今天召開記者會，宣布將提名陽光國小教師黃瑞誠投入新竹市南區市議員選舉。黃瑞誠表示，這次的競選主軸，將會以「世代傳承、由你掌握」的概念，在長年耕耘的教育領域、新竹在地文化、扮演好市民發聲筒的角色。

黃瑞誠為陽光國小創校教師，在攻讀民俗藝術碩士期間，長期投入在地北管文化活動。任職教師期間，致力於教學改革之外，並結合在地的鄉土關懷，持續傳統技藝的推廣。

黃瑞誠表示，希望在進入議會能夠監督市府，不論是教育改革，能用過去的經驗，站在家長、學校之間改善第一線教育環境；或者運用自身所學，站在公部門與民間單位之間，扮演文化傳承的橋樑，甚至是發揮自己過去的在地觀察、以及實際參與行動的經驗，為南區發聲。

黨部主委邱顯智表示，兩年前黨部成立之初，即鎖定「教育改革」與「在地傳承」為前提，找到了黃瑞誠，當時便極力希望能由黃代表參選南區市議員，除了他在陽光國小任職的經歷，以及對進步教育理念的堅持之外，更重要的是他對傳統技藝的瞭解，還有對在地民俗文化的深耕，都是一個小黨在地方發展不可或缺的力量，也是時代力量在新竹重要的第四棒。

前陽光國小校長林碧霞說，從黃瑞誠向他表示要參選開始，不由得就會想起過去有一群人，共同來創造夢想中的學校，大家對新竹的未來，有想像跟期待的時候。而在新竹市議會，缺少像瑞誠對教育關懷、教育專業的議員，黃瑞誠代表南區參選非常有意義，因為自己曾經代表台聯參選2014年的南區市議員選舉，走遍南區大小角落，深感學校教育還有非常多努力的空間。瑞誠的參選，讓大家看到南區希望的火把，希望能夠在他身上，實現彼此曾經的夢想。