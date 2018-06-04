中國公民記者人肉翻牆成台灣人 想選里長體驗民主

因《佐拉與老虎廟 》紀錄片被外媒譽為「中國公民記者第一人」的周曙光，上月底剛拿到中華民國身分證，正式成為台灣人，實踐「人肉翻牆」，今則恰巧選在中國六四事件當天辦護照。（記者王峻祺攝）

2018-06-04 13:06

［記者王峻祺／花蓮報導］因《佐拉與老虎廟》紀錄片被外媒譽為「中國公民記者第一人」的周曙光，婚後與台籍妻子移居花蓮近7年，上月底剛拿到中華民國身分證，正式成為台灣人，實踐「人肉翻牆」，今則恰巧選在中國六四事件當天辦護照，不諱言很敏感，但也不刻意迴避，未來更想選里長，體驗台灣民主政治。

中國知名獨立部落客周曙光，網名佐拉，原籍為中國湖南省寧鄉縣，是名網絡工程師，因屢次冒著政治迫害風險，揭露中國刻意隱瞞的敏感新聞事件後，而備受國際媒體關注，更成為喚醒中國公民意識的領頭羊，亦是「翻牆」代表性人物。

1981年出生的周曙光，稱1943年出生的父親是「中華民國人」，因當時還未被共產黨佔領，長期不喜歡中國政治環境的他，娶了台灣太太並移居花蓮瑞穗鄉後，決定成為「台灣人」，居住近7年，4月30日依法向移民署提交定居申請，5月31日收到定居許可，同日辦理戶籍拿到身分證，今還到外交部東部辦公室申請護照。

周曙光說，10年前在中國報導很多敏感性新聞，受到媒體及政府關注，經常被邀約喝茶，還頻被問去哪？見誰及做過什麼事，生活總被監控，甚至電話線都被剪斷過，奧運期間還遭軟禁在家，有3至4人24小時看顧，防止外出報導。

他說，2009年六四時，因在北京舉辦一場講座，卻被公安要求離開北京、避開六四活動，索性就到長城，拍攝跨越長城照而意外成為焦點，至今被各大網站引用，象徵「翻牆」成功。

周曙光說，來台7年也仔細觀察台灣政治環境，發現國民黨就像共產黨一樣，多由權貴把持而不接近民眾，民進黨早年雖號稱是接近普通大眾的政黨，但執政後卻不像在野黨時敢於說話；未來等到住滿10年，依法取得被選舉人資格後，想要投入里長選舉，以參選人身分深入理解台灣民主政治，雖不一定能贏，但可被其他候選人指教、辱罵一下，也會是一個很特別的體驗。