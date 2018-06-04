與美政府密切溝通 總統：一起擴大台美互惠雙贏

2018-06-04 12:54

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見新美國安全中心（CNAS）「下一世代國安領袖計畫」（NextGen）訪問團，感謝美國行政部門和國會大力支持台灣的國際參與，並重申，未來將與美國政府保持密切溝通，一起擴大台美互惠雙贏的合作。

總統致詞時表示，「新美國安全中心」是華府重要智庫之一，當中有許多專家是台灣的好朋友。她首先恭賀盧嵐（Victoria Nuland）大使，在今年初接任該中心執行長，也很高興並歡迎率團訪問台灣，持續促進雙方的友好情誼。

總統指出，該中心不僅致力於國安領域的研究，也創辦「下一世代國安領袖計畫」，來培養新世代國安專業人才。訪團成員都是經過嚴格遴選才能參與這個計畫，她非常期待，透過訪賓對台灣的認識和了解，延續臺美世代之間的交流。

總統強調，美國是台灣最重要的戰略和經貿夥伴，在安全、經濟、以及文化等各領域，都有非常密切的合作。穩健的台美關係也是印太區域繁榮發展的重要基石。

總統提到，過去兩年來，台美關係持續朝正面發展，包括美國宣布新一批對台軍售案、重申《台灣關係法》的安全承諾，還有批准美國國防廠商對台灣潛艦國造案的「行銷許可」，這些都是對台灣的支持、以實際行動來維護台海和平。

針對美國行政部門和國會大力支持台灣的國際參與，總統特別表示感謝並指出，台美關係享有美國跨黨派的強勁支持，未來我們將與美國政府保持密切溝通，一起擴大台美互惠雙贏的合作，也希望「新美國安全中心」在盧嵐大使的領導下，對於深化台美夥伴關係，能夠持續提供建言。總統強調，美國國務院不只一次提到，台灣是美國的重要合作夥伴、一個成功的民主故事，對世界具有正面力量。