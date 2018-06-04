瓜地馬拉火山爆發 外交部：台灣人平安、視情形提供協助

瓜地馬拉富埃戈火山（Volcán de Fuego）爆發，外交部指台灣人平安。（路透）

2018-06-04 11:28

〔記者呂伊萱／台北報導〕我中美洲友邦瓜地馬拉富埃戈火山（Volcán de Fuego）於當地時間3日爆發，已造成7人死亡、近300人受傷。外交部今天表示，迄目前為止並無僑胞或外館人員遭受生命財產損傷，我駐瓜大使已向瓜國政府表達慰問，並將視情形提供必要協助。

瓜地馬拉活火山富埃戈火山在當地時間3日爆發近年來最猛烈的一次噴發，熔岩傾瀉入侵附近的羅迪歐（El Rodeo）村落，房屋遭高溫的熔岩點燃，造成村民逃生不及葬身火窟，還有孩童疑似在觀看火山爆發時遭濺射飛石擊斃，多人遭灼傷。當局表示目前已知7人死亡，296人受傷，約170萬人受到影響，由於還有許多人失聯，當局憂心死傷恐進一步攀升。

外交部今天上午表示， 經我駐瓜國大使館透過各種管道瞭解，截止目前為止，我僑胞並未遭受生命財產損傷，我外館人員及眷屬也都平安無虞。

外交部也表示，我政府對瓜國遭逢此一天災深表關切，我駐瓜國賴建中大使已代表政府向瓜國政府及人民表達誠摯的慰問與關懷。基於人飢己飢、人溺己溺的人道關懷精神，政府將持續關注火山爆發後續發展，並將視情形提供必要協助。

富埃戈火山目前仍在活躍中，噴出的濃煙高達1萬公尺，20公里外的地區都能感受到火山爆發的震動，瓜地馬拉目前已關閉位於首都的拉奧羅拉國際機場（La Aurora）。