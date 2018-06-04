M1A2戰車採購案起死回生 專家：因美軍態度轉變

國防部正在評估採購M1A2坦克，有陸軍裝甲兵科的將領希望採購的M1A2戰車數量要500輛以上，但因現役戰車還有逾1000輛，國防部目前傾向先跟美採購100多輛，更換2個戰車營的戰車。（歐新社）

2018-06-04 13:46

〔即時新聞／綜合報導〕我國陸軍擬向美採購M1A2戰車，有專家披露，早在2001年我國就表達希望採購M1A2戰車的意願，但遭美軍否決，認為對我方用處不大，不過美軍態度在2016年大反轉，最新評估認為台灣已足堪部署重型戰車，讓購買M1A2案捲土重來。

我國坦克老舊，軍方一直想籌獲新一代坦克，早在2001年我國就表達希望採購M1A2戰車的意願，但美方評估後認為美製M1A2在台灣恐難以發揮功能，此案遭到擱置，現國防部長嚴德發證實，國防部正在評估採購M1A2坦克，有陸軍裝甲兵科的將領希望採購的M1A2戰車數量要500輛以上，但因現役戰車還有逾1000輛，國防部目前傾向先跟美採購100多輛，更換2個戰車營的戰車。

台海安全研析中心主任梅復興在《東森雲論》專欄上披露M1A2採購案秘辛，對於購買M1A2案再度浮上檯面一案，是美軍態度轉變的緣故，梅復興表示，長久以來美軍方與涉台國防政策圈長都不支持台灣投資重型戰車，反倒勸說我方參考輪型甲車，但陸軍裝甲單位，強調輪型甲車在防禦與火力上，都無法取代傳統履帶戰車。

對於我方疾呼共軍坦克威脅時，美官員甚至調侃稱我方可以在港口自沉船隻來癱瘓港口，讓共軍無法利用來卸載戰車。

梅復興說，美軍一直認為在共軍登陸台灣後，我國地面部隊勢必蒙受敵緊密攻擊，戰車就算可藉隱蔽、偽裝等來保存戰力，其機動轉移能力也會嚴重受限限制，基本上只能靜態防守，加上美軍認為台灣的路橋樑暨作戰區域在不同季節天侯下的地形地質狀況，其運輸條件恐難負擔M1A1作戰。

不過美軍2016年的最新評估卻出現180度大反轉，改稱台灣經多年營建並調整作戰構想後，已足堪部署重型戰車，梅復興指出，M1A2無論火力、防護力、機動力或指通力，基本上都能滿足陸軍需求，又有美軍後勤支援，堪稱目前最可行方案。

梅復興最後強調，近年戰爭經驗顯示，即便猛烈精準轟炸已癱瘓對方大部戰力，但仍仰賴地面部隊摧枯拉朽作了結，握有能擋得住共軍裝甲矛頭的戰車不僅能鼓舞官兵士氣，更可為社會民眾提供一定程度上「共軍不是無敵，我們抵抗有望」的心理保障，而這正是「有效嚇阻」的基礎之一。