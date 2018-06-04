遭限制出境不能參加海峽論壇， 新黨青年軍表不滿。（記者方賓照攝）

2018-06-04 11:12

〔記者林良昇／台北報導〕新黨青年軍王炳忠、侯漢廷、林明正因涉國安法被限制出境，無法參加今年在中國廈門舉辦的海峽論壇，3人今早召開記者會表達抗議，並要求檢調有證據趕快起訴，沒有證據就趕快還他們清白，並質疑政府以查共諜之名，行整肅異己之實。

新黨青年軍今舉行記者會，新黨發言人王炳忠表示，1219違法搜索已近半年，扣押物品遲不返還，調查遲遲沒有結果，他要求總統蔡英文、調查局長蔡清祥出來面對，說明到底新黨青年從事的網路宣傳、學會講座、營隊活動，如何危害國家安全、破壞社會安定？

新黨青年軍表示，檢調遲不結案，又對長年致力兩岸交流的他們限制出境，導致他們無法出席今年在大陸舉辦的第十屆海峽論壇，質疑蔡政府是否正以國安之名行鎖島之實，逐步擴及更多從事兩岸交流的團體及個人？

王炳忠說，根據北檢說法，此案名義上是北檢指揮，實為調查局立案，北檢僅接收調查局提供的事證配合辦案。1219迄今快半年，蔡清祥轄下的國安站已多次傳喚王炳忠、林明正、侯漢廷，甚至大肆約談參加過新黨活動的青年學生，如警總查辦讀書會的歷史再現，這是蔡總統所謂的轉型正義嗎？

王炳忠質疑，查了這麼久，到底新黨青年辦的網站、學會、營隊、社團、講座如何危害國家安全或社會安定？調查局總該出來說明。否則在野時的蔡英文不只辦各種政治營隊，甚至每月固定有實習費支持學員從事反核、反服貿等各種倒馬運動，手法包括攻佔公署及癱瘓交通，那才真是危害國家安全及社會安定。

新黨新思維中心主任侯漢廷表示，蔡政府外交上挫敗無能只好激化兩岸對立，就是犧牲小民，換取民進黨自己的政治聲望﹔海峽論壇交流，蔡政府利用國安名義限制新黨青年參加，國民黨立委參加也被民進黨批評赴京朝聖，而過去民進黨縣市長參加時，也是自我矮化嗎？

新黨文宣委員會副主委林明正說，國安法二之一條就是新時代的二條一，在綠色恐怖下，全台灣都是國安問題，藉由打壓新黨青年軍，製造寒蟬效應，對新黨青年軍殺雞儆猴，檢調應歸還被扣押的物品，如果有事證趕快起訴，沒有事證就還他們清白。