柯P「省錢還債」超厲害？ 王世堅提出數字大打臉

2018-06-04 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲1日在臉書宣布，上任至今已還債520億元，讓負債從1468億元降到948億元，自豪是「史上民選首長的最高還債紀錄」。對此，北市議員王世堅提出數字打臉柯文哲，強調柯還債的錢是從超收的稅金而來，大酸「難道超收的錢要拿回家？」。

王世間昨（3日）晚在三立節目《鄭．知道了》表示，柯文哲擔任市長前2年所還的300億元「根本不是省來的」。王世堅說，據財政收支劃分法，每個縣市每年都要償還所收的稅金5％，舉例來說，北市一年大概能收到約1320億的稅金，從這金額來看「頭2年從稅金還出去就達130億元」。

那剩下的170億元從何而來？王世堅則指出，來源都是從超徵的土地增值稅、遺產贈與稅和富邦股利（每股2塊半）而來，強調這些錢絕非柯自己省下來，質疑柯把功勞往身上攬，大酸「難道要把超收的拿回家嗎？」；柯文哲還說要還到500億，但扣除前2年所還的300億，剩下的200億也不過是來自超收的地價稅及房屋稅，「地價稅與房屋稅兩者每年稅收共增加100億，那2年不就200億了嗎」。

王世堅還說，柯市府4年市政預算達6800億（每年1700億），但4年收到市民給的稅金達7000億，「柯文哲卻都花光，沒省下一筆錢！」直言若柯利用這7000億能做出建設，絕對不會有人怪他，「但台北市這4年的建設卻是裹足不前啊」。