陳其邁出席一貫道卅周年感恩會 盼與道親致力社會和諧

2018-06-04 08:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕立委陳其邁出席一貫道卅周年南區感恩大會，他表示一貫道教誨中，常提醒人們要安定自己的心，一貫道精神正是穩定社會民心的一股重要力量，期許自己能和所有道親一起努力，為社會和諧進步努力。

陳其邁陪同榮譽理事長韓萬年，韓老點傳師現身一貫道感恩活動，獲全場熱烈掌聲，理事長王寶宗致詞時還特別介紹陳其邁是未來高雄市長。

陳其邁特別對韓老點傳師、理事長王寶宗致謝，並向現場貴賓致意﹔他指出三十而立，一貫道總會成立三十周年，是個值得感恩的重要日子，也象徵一貫道即將邁入下一個新的階段。

他形容一貫道是穩定國家社會、教化人心重要力量，在總會的努力下，一貫道道務不僅為弘展，同時也投入醫療、文教等許多公益事業，讓一貫道如今成為台灣最大道門，在國際上更受到尊敬。

陳其邁說，身為一個受到民意付託的公職人員，也應該秉持同樣精神，精進品學，化天道真理為救溺天下最大動力。

他進一步指出，過去威權時期，政府對宗教組織不友善，使得一貫道雖然行大愛、做公益，獲得非常多台灣人民支持，卻遭當時政府打壓與抹黑﹔所幸公道自在人心，一貫道不僅沒被擊垮，反而更加成長茁壯，成為台灣最大道門，讓台灣成為大道國家。

而一貫道教誨中，常提醒著人們要安定自己的心，一貫道精神正是穩定社會民心的重要力量，也期許自己能和所有道親一起努力，為社會和諧進步努力。