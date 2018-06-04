見小英時間喬不攏 呂秀蓮改格局？先談女權、再談六四

前副總統呂秀蓮。（資料照）

2018-06-04 06:55

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統呂秀蓮一句「民進黨Bye Bye」引出綠營政壇千堆浪，是否脫黨競選台北市長一事，引來很多關注，民進黨方面一再釋出善意，想要挽留呂秀蓮，但是，截至目前，與小英主席的見面時間仍喬不攏，昨晚，呂秀蓮在臉書談中國六四，指「1989天安門民運精神不死」，要世人「記得中共是怎樣的一個政權！」

呂秀蓮在返台之後，並沒有發表進一步與民進去留的關係談話，而民進黨方面，挽留呂秀蓮的公開談話，已經一路上升，總統府秘書長陳菊是最新發表挽留談話的首長，但行政院長賴清德面對記者詢問，只有微笑沒有回答，而與總統蔡英文的見面，至目前還是喬不攏，形成另個吊詭。

不過，早在說出「民進黨Bye Bye」之後，前總統陳水扁則在「新勇哥物語」中，拋出數月前與呂秀蓮的談話，指當時，呂秀蓮曾揚言「不排除以獨立人士身分參選」，不過，當時阿扁總統則是勸她「與其選市長不如選總統」！

呂秀蓮返台後在臉書曝光的觀點，似也脫離原有台北市政格局，先是在po文在馬來西亞行程，提出「 More Women，Better Nation 」（更多女性參與才能成就更好的國家）理念；接著6月1日講女權運動，指自己是台灣女權運動的先驅，要女人「做一個勇敢的自己！」，6月2日講市政，「遷移第一殯儀館 打造世界宗教園區」，昨天續發臉書，講天安門，指29年前，一群追求民主與自由的熱情大學生與年輕人，在六四這一天，被以中共坦克與機關槍鎮壓帶北京天安門廣場，要世人記得中共是怎樣的一個政權。