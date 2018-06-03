年改釋憲案激化 彈劾記名新舊監委對立

2018-06-03 22:54

〔記者鍾麗華／台北報導〕新監委1月底上任後，積極推動彈劾記名，原訂5日談話會就可過關，不過，新監委透露，因舊監委上月提年改釋憲案，遭新監委全力阻擋，激起他們危機意識，遂提案杯葛彈劾記名，且已獲14名舊監委連署，新監委連署僅12人，「在12比14下，若直接表決，勝負已定」，彈劾記名恐需藉助立法院立法了。

新監委說，一直到上週看到談話會議程，才知舊監委陳慶財等人提案，原則上彈劾仍採無記名，但部分情況下可採記名，如社會矚目且具影響性案件、被彈劾對象具政治敏感性、第一次審查會票數相同且具爭議性、對後續彈劾案件具影響性等，不過，均需先經審查會同意。

監院目前有29名監委，蔡政府提名的監委有11名，馬政府提名18名，除監院正副院長與監委林雅鋒未參與連署外，26名監委均已完成連署。不過，舊監委王美玉參與贊成彈劾記名的連署。

對於參與新監委連署是否尷尬？王美玉強調，「每個人都有自己的核心價值，會忠於自己的選擇，不會撤簽」，但她也強調，彈劾記名不該涉及藍綠。林雅鋒則指出，她是法官出身，過去曾推動法院放置法官名牌，且不管是重大案件、甚至死刑案件，法官都是簽名記名，「怎會在乎彈劾不能記名呢？」雖然表態支持，但她仍不會參與連署。

新監委指出，他們推動彈劾記名，與舊委員溝通本來還算順暢，但氣氛卻有所改變，尤其上月10日在教育文化委員會上，監委仉桂美、劉德勳和包宗和提案年改釋憲案，但11名新監委在會中提出多項質疑，認為公教年改7月才上路，且立法院尚未通過軍人年改法案，在年改還未上路就說違法，逾越「事後權」的監察原則，新舊監委間一番唇槍舌戰，激化雙方對立。

他表示，年金改革這樣重大的案子，如監院釋憲案真的過了，他們也難向民眾交代，不過，「全力阻擋下，後遺症就出來了」，連原本曾對外表示支持彈劾記名的監委仉桂美，都加入對方的連署。

另名新監委表示，他們進入監院都期待能多做一點事，但在舊監委佔多數情況下，其實隨便一個案子，若對方有意杯葛，很多事都無法進行，也因此很多案子一直膠著在那裡，沒有進展，也顯示雙方價值觀有很大落差。