替蘇貞昌拉票 余天向市民喊話不要讓我辭掉主委

蘇貞昌站在塑膠椅上演講，他激昂地說，用自己一生最後的能量，讓新北市更好。（記者邱書昱攝）

2018-06-03 19:00

〔記者邱書昱／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天下午前往新莊區福壽市民活動中心，與新北市議員鍾宏仁舉辦市政說明會，環保署長李應元、民進黨新北市黨部主委余天到場助陣。余天也向台下民眾喊話，一定要將蘇送去市政府，不要讓我辭掉主委一職。

蘇貞昌以略顯沙啞的聲音演講，對於被侯友宜說不要講過去的事情、要向前看，他不甘示弱地說，自己是因為過去有東西說，你就沒有東西可以說，「因為你的過去很難看」。

此外，蘇貞昌再提到桃園A7合宜住宅汙水問題，解決後竟然被朱立倫說，中央配合蘇貞昌選舉，他也回說，如果這樣講，配合的應該就是朱、侯，才讓自己有機會表現。

蘇貞昌強調說，如果當選市長，會對於新北市的學校、公園公共設施、道路交通工程延宕、市政積案進行總體檢，並用自己一生最後的能量，讓新北市更好。

另一方面，鍾宏仁也提到說，關於朱立倫所說的孩童營養午餐都要使用有機蔬果，實際上每個禮拜僅有一餐，同時，朱立倫提到的舉例公辦都更，以武德殿周遭的市有土地為例，卻找實施者變更成住宅區蓋住宅，口號喊的很響。