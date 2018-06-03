獨家》機密！軍事政治犯淪奴工 替國民黨闢農場

2018-06-03 17:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕軍事政治犯淪奴工替國民黨黨營農場開墾造林！國民黨以「轉帳撥用」方式取得國產變賣，被黨產會追徵8.6億元拒繳，最大宗台南白河「竹子門農場」土地轉賣案，行政院黨產會在「機密」黨務報告中發現，國民黨在白色恐怖年代，竟利用軍事犯幫黨營事業賺錢，來籌措黨務經費。

國民黨因積欠黨工退休金，台南市黨部已在5月23日被法院查封，為早日追回8.6億元追徵欠款，黨產會將申請參與分配。

此外，在1987年間被國民黨大量移轉第三人的白河竹子門農場，移轉面積高達122.36公頃，移轉當期公告現值約2600多萬元，已在去年被黨產會追徵在案，包含在8.6億元欠款中。

據了解，位於台南市白河區崎內里的竹子門農場，在日治時期稱為「金子農場」，二戰後土地總登記為國有，在戒嚴時期以「轉帳撥用」為登記原因變成黨產，由國民黨台灣省委員會取得，占地面積高達122.42公頃。

黨產會委員指出，國民黨黨營事業類型多元，竹子門農場以前由台南縣黨部所經營，根據國民黨第三屆委員會於1957年所編印、列入機密的「台灣省黨務報告」可知，國民黨當年為配合全省黨務經費統籌，於1954年10月接管農場，為早年創辦的黨營事業之一。

該機密報告提及：「全場面積128甲...並委丁廉同志為場長，進行開墾造林，另設技術員1人，場工3人，不敷之人力，則洽請國防部調用軍事犯服監外勞役。」

對此，黨產會委員痛批，那麼大的地，場長加員工才5人，國民黨究竟動員多少軍事犯，壓榨免費勞力來幫黨賺錢，未來都要進一步調查。

「這是轉型正義新的研究方向！」黨產會委員強調，1954年正值白色恐怖年代，反抗政府都用軍法處理，台灣有大批軍事犯是被保安司令部、警備總部抓走的政治犯，未必真的是罪犯，卻被派去黨營農場開墾造林，機密報告令人觸目驚心。

報告更揭露，原有畑及田約4甲，放租於佃農，由縣黨部收益，其餘土地造林所需經費14萬3986元，除黨投資3萬5850元外，經商請農復會補助8萬8130元，省林產管理局補助2萬元，1955年完成造林，種植相思樹、油桐、油茶樹作物，經濟收成為黨所有。

委員表示，國民黨過去經營的竹子門農場，其土地來源為「轉帳撥用」國有財產，還透過威權統治把軍事犯當成免費勞工，更拿政府公款補助。

他提及，該報告評估「相思樹在1964年的頭期收穫，可達當年1300萬元市值」，國民黨大賺30幾年後，再將土地轉賣農民賺一手，該案牽涉不當黨產，加上剝削軍事政治犯勞力，國民黨威權統治莫此為甚。