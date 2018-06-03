促成議會結構性改變 林佳龍強勢整合泛綠

2018-06-03 20:08

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長林佳龍獲民進黨提名爭取連任，第一時間即完成黨內整合，由新潮流系的立法院副院長蔡其昌擔任競選總部主委，近日又獲時代力量跨刀，林佳龍大綠小綠通吃，就是要力拚「市長勝選、議會過半」，讓台中能完全執政。

林佳龍去年11月獲民進黨提名競選連任前，其所屬的正國會已與黨內的新潮流系達成合作共識，提名後的第一時間，正式邀請蔡其昌擔任競選總部主任委員，蔡說毫不考慮就答應了，因為他看到林佳龍擔任市長以來的努力，而且對台中整體願景有規劃。

另外，林佳龍執政3年多以來，主打城鄉均衡，致力落實「縮短城鄉差距、區域均衡發展」。因此花博選在原縣區舉辦，藉以提升原縣區發展，也的確發揮鞏固支持者的效果；而林陣營現在又有生力軍加入，就是2016拿下5席立法委員的時代力量。

林佳龍在時力台中募款餐會上，與黃國昌、徐永明、洪慈庸等5位立委齊聚，互動密切。林佳龍致詞時提到「我算是少數席次的市長，很多政策推動比較困難，需要時代力量加入來提升問政文化、帶領議會進步」，創造議會結構性改變的企圖心表露無遺。

台中市議會目前國、民兩黨各有26席，但整體泛藍勢力仍大於泛綠，林佳龍在議會面臨許多挑戰，預算卡關導致市政擱置也是家常便飯，不僅林希望議會結構改變，社會也唾棄「議會暴力」，這與主打政治改革、年輕人參與政治的時力，立場不謀而合。

林佳龍善於組織陸戰，現在整合時力，除了擴大空戰規模，也能爭取更多跳脫藍綠的年輕族群，突圍藍營在台中的基本盤。年底這一戰，無論是原縣區、黨內派系，還是時代力量，都可看出整合各陣營的優勢已被林佳龍視為進一步改變台中政治版圖的契機。