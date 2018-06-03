侯友宜批蘇貞昌債留新北 蘇辦點出連3錯

朝野陣營新北市長候選人近日頻頻針對市府負債問題交火；副市長呂衛青去年底曾以105年總決算為例，算出新北市民人均負債是3.43萬元。（記者何玉華攝）

2018-06-03 16:36

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長選戰，蘇貞昌、侯友宜針對新北市政府的債務交鋒！針對侯友宜抨擊蘇貞昌執政，讓新北財政由正轉負，卸任時留下500多億元債務，至今市府無法還清，蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞今天表示，侯友宜對新北市政與財政真的門外漢，對市政債務的說法錯錯錯、「連3錯!」

黃韋鈞指出第1錯，背錯數字。他說，侯友宜昨天第一時間把500餘億元債務誇大2倍成上千億，直到晚間10點多才發現有錯，改口債務是500多億元，合併尤清任內是700億元，不知道哪一個數字是對的？

第2錯，亂用名詞。侯友宜使用完全不存在於《公共債務法》內的「市庫存款」來說明市府債務，讓人滿頭問號。「市庫存款」只是指市府設置在代理銀行帳戶裡面的存款金額，跟市府債務完全不同意義、不同定義，數據也不同。

第3錯，正負不分。侯友宜說尤清到蘇貞昌，讓縣府財政由正轉負。這是一個正負不分的錯誤，根據審計部決算審核報告，86年度尤清前縣長卸任時，當時縣府便已有公共債務9億元，何來由正轉負的說法。

黃韋鈞強調，侯友宜要談市府財政，數字跟內容要正確，不要成為假新聞製造機，甚至還胡亂指責外界轉移焦點，實在令人啼笑皆非。