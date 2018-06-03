陳其邁提名後首場基層見面會 場面熱絡

陳其邁提名後，舉辦首場基層見面會。（記者葛祐豪翻攝）

2018-06-03 16:29

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨提名高雄市長候選人陳其邁，今天在路竹舉辦「智慧城市、經濟首都」請益見面會，這是他提名後的首場基層座談，現場熱絡，陳其邁呼籲不分黨派， 團結拚經濟，建設大高雄。

今天的請益見面會，包括前高雄縣長余政憲、立委邱志偉、路竹區農會理事長王和雄、農會總幹事鄭守良及宮廟主委等，都現身力挺，熱情高喊凍蒜。

陳其邁說，路竹是高雄、台南科技走廊的中心點，目前有路竹科學園區外，高市府正在爭取1千多公頃土地興建橋頭科學園區，岡山未來要設立航太科技材料中心，華邦電子投資3300億在路竹，未來12吋晶圓廠將進駐。

陳其邁強調，前幾天跟行政院長賴清德說，捷運應該要進一步串連高雄及台南。未來捷運從南到北，會串連楠梓加工區，橋頭科學園區、岡山航太科技材料中心、本洲工業區、路竹科學園區，再連接到台南科學園區，形成南部高科技走廊。

陳其邁表示，政府過去重北輕南，高雄市預算少、人口多，大家對政府的期待很大，與居民生活息息相關、有困難的事情，都要趕快解決，政府花錢要在人民的安全上，花在刀口上，這也是為什麼菊姐（陳菊）的執政，獲得雜誌評鑑都蟬聯前幾名。

陳其邁強調，為了建設、繁榮地方，他要更謙卑跟大家請益，不分黨派、共同團結來拚建設、繁榮經濟。

陳其邁也拜託選民，這場選舉不只是市長的選舉，也是議員的選舉，拜託讓民進黨議員席次在議會過半，議會與市府同心，共同建設大高雄。