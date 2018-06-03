絡繹不絕赴中「朝貢」？國民黨又有8立委參加海峽論壇

2018-06-03 14:38

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨10名立委在立法院本會期休會隔日即組團赴中國參訪，並會見中國國台辦主任劉結一，預計4日返國；不過，4日又有8位國民黨立委隨國民黨副主席郝龍斌率團前往中國廈門參加「海峽論壇」，預計將6日會見中國全國政協主席汪洋。黨政人士酸，「這些接連赴中的藍委是『國民黨團』的？還是『國台辦黨團』？」

包括楊鎮浯、許淑華、江啟臣、王育敏、柯志恩、李彥秀、陳宜民、顏寬恒、呂玉玲與鄭天財等人，在立法院前天一休會，即1日一早即赴中，並安排當天下午5時拜會劉結一，會談後，除江啟臣、李彥秀，其餘8位立委預定4日返台。

至於郝龍斌率領赴海峽論壇的國民黨成員共有48人，立委部分有廖國棟、黃昭順、賴士葆、費鴻泰、徐榛蔚、顏寬恒、陳宜民與陳雪生等8人參與，黨務系統除郝龍斌，副祕書長杜建德、政策會執行長林德福、大陸事務部主任周繼祥、行管會主委邱大展與考紀會主委魏平政也隨團。

據了解，國民黨一行4日晚間7時45分從松山機場搭機前往中國廈門。6月5日一早參訪廈門地區青創基地、廈門大學等地。6日上午10時，代表團將參加海峽論壇開幕式，下午則在拜訪廈門台協後，於傍晚5時陸續與汪洋、中國國台辦主任劉結一會面座談。

黨政人士表示，在中國搶挖我邦交國、全面打壓台灣國際空間之際，國民黨立委一休會就絡繹不絕、分批到中國朝貢，配合中國唱和，「有這種在野黨需要敵人嗎？」海峽論壇是中國展現大交流、大合作的統戰平台，台灣方面出席人士在論壇的發言稿，都要經國台辦審稿，由中國主導，「國民黨難道不知道嗎？」