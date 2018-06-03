國民黨立委赴中 國台辦答應他們五件事

2018-06-03 14:29

〔記者林良昇／台北報導〕10名國民黨立委在立法院本會期休會隔日組團赴中國參訪，拜會中國國台辦主任劉結一，預計今日傍晚返台，國民黨立委表示，參訪團向國台辦提出5項建議，包含台商投資保障、兩岸交流、貿易等議題，獲得國台辦正面回應並將積極協助。

國民黨立委楊鎮浯，於6月1日擔任團長與許淑華、柯志恩、顏寬恒、江啟臣、王育敏、陳宜民、呂玉玲、鄭天財、李彥秀等10位黨籍立委一行人，共同前往中國交流參訪，並拜會國台辦主任劉結一，國民黨立委表示，企盼透過實際的行動，扮演兩岸溝通管道，為兩岸、為青年世代扮演連結的橋樑。

擔任參訪交流團團長的楊鎮浯表示，民進黨執政以來，兩岸局勢僵化，國人赴陸就業、就學、創業、投資權益如何保障，相當值得關注，本次行程走訪台灣青年創業基地及拜會大陸台商聯誼會會長等人，瞭解台青在陸創業、台商投資情況。另此次行程特別安排前往北京大學與台生就生活所遇困境、學生權益保障進行座談，委員們並在會上允諾協助解決相關問題。

楊鎮浯指出，此次參訪團向國台辦提出5項具體建議，獲得正面回應並將積極協助：一、 維護台商投資之保障及權益。二、 善用兩岸創新資源，在產業合作上進行共同研發與發展。三、 設立窗口照顧在大陸就學及創業的台灣青年學子。四、 促進兩岸在經貿交流和農業交流等方面建立合作機制，並推進雙向文化合作交流。五、 拓展兩岸貿易，舉辦展覽會，建立品牌擴大商機。

楊鎮浯表示，行程於今日傍晚結束返台，所有參訪團的立委們，也承諾會持續努力，擴大兩岸交流合作，特别是兩岸青年交流，並讓兩岸的觀光、產業和經貿交流可以常態化，以增進民眾福祉，追求兩岸共好。