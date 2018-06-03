滷肉飯、肉燥飯傻傻分不清？韓國瑜挨批不了解高雄文化

南台灣的「肉燥飯」，指的是豬碎肉和滷汁一同淋上白飯，北部則稱為「滷肉飯」。（記者葛祐豪攝）

2018-06-03 14:13

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨主席吳敦義今天中午南下高雄，請參選高雄市長的韓國瑜吃滷肉飯，結果送上來的是肉燥飯，媒體質疑「傻傻分不清」，幕僚表示，兩者差不多，但其實南部的滷肉飯與肉燥飯並不一樣。

韓國瑜民調勝出，將代表國民黨角逐高雄市長寶座後，吳敦義今天中午首度南下，替他加油打氣，選擇在鳳山區中華市場的老字號「天生肉燥飯」，請韓國瑜吃滷肉飯，國民黨的採訪通知也是寫「吳敦義主席請韓國瑜吃滷肉飯」。

多位國民黨市議員參選人到場力挺，展現團結氣勢，結果老闆把餐點送上來，竟是肉燥飯、而非滷肉飯，吳敦義與韓國瑜吃得津津有味，大讚好吃。

媒體質疑為何採訪通知說要吃滷肉飯，結果是肉燥飯？幕僚則表示，「滷肉飯與肉燥飯差不多啦。」

韓國瑜先前喊出「起碼一碗滷肉飯」口號，向黨中央爭取資源，並多次和支持者共吃「滷肉飯」做宣傳，但韓口中的滷肉飯，在南部其實叫做「肉燥飯」，之前已被民進黨批評「不了解高雄文化」。

韓國瑜也曾澄清說，南部的肉燥飯，在台灣其他地方都稱為滷肉飯，差別不大。

業者表示，南台灣的「肉燥飯」，指的是豬碎肉和滷汁一同淋上白飯，北部則稱為「滷肉飯」；而南部的「滷肉飯」，則是北部的「焢肉飯」，由一整塊滷過的三層肉和醬汁，搭配白飯。

吳敦義則呼籲蔡英文政府，要拚經濟，不要拚清算鬥爭，現在墾丁遊客雪崩式下滑，六合夜市、阿里山、日月潭的商家生意都不好，觀光客到哪裡去了？

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