國防部發布同心動員令 人員裝備要在指定時間指定地點報到

「同心29號」演習動員召集令於今日12時生效。（圖由南區後備指揮部提供）

2018-06-03 14:02

〔記者羅添斌／台北報導〕「同心29號」演習動員召集令於今日12時生效，國防部中午表示，受領107年6月4日至6月8日期間「精誠、忠義、大業、仁愛、博愛、忠貞、安法教育召集令及徵購徵用書」之後備軍人、各型車輛、船舶、物資，依召集令及徵購徵用書指定時間向指定地點報到。

國防部表示，受領下列「教育召集令」所列動員符號之後備軍人，於6月4日0800時向指定地點報到，精誠動員甲字第240902號、大業動員甲字第230100號、仁愛動員甲字第220200號、博愛動員甲字第251203號、忠貞動員甲字第250500號、安法動員甲字第130100、140100號。

國防部說明，受領下列「教育召集令」所列動員符號之後備軍人，依召集令指定時間向指定地點報到，精誠動員甲字第943019、953001、953009號、忠義動員甲字第931001號、大業動員甲字第933004號、仁愛動員甲字第951001號、博愛動員甲字第952007號。

國防部強調，請受領下列「徵購徵用書」所列動員符號，依徵購徵用書指定時間向指定地點報到，精誠動員丙字第1502、1506、2409號，精誠動員丁字第1502、1506、1511、2409號，精誠動員己字第2409號、仁愛動員乙、丁、己字第051001號、博愛動員丙、丁字第051203號。

國防部表示，陸軍兵工整備發展中心（豐兆航太股份有限公司臺中分公司）、海軍蘇澳後勤支援指揮部（宜蘭縣蘇澳鎮龍德造船廠）、軍備局生產製造中心第202廠（新北市樹林區鋐鎧股份有限公司）之動員工廠，依軍需工業體系轉換程序及時限實施作業。