鎖不住iPhone照相傳輸功能 科技界：為什麼國軍做不到？

2018-06-03 14:26

〔即時新聞／綜合報導〕傳國防部中科院研發的「國軍智慧型手機管理軟體（MDM）」，因無法完全管制蘋果iPhone iOS系統中拍照與傳輸功能，陸軍將於7月1日起禁止官兵在營內攜用iPhone手機，對此科技業人士認為，目前台灣各科技大廠都能做到相關防治，對於國軍做不到感到不解。

根據《經濟日報》報導，科技業人士表示，目前坊間已開發出限制iPhone拍照功能的App，只要上架到蘋果的Appstore，再由公司IT人員啟動，就可以自動限制手機拍照與傳輸、打卡等功能。

科技業界人士解釋，如果下載這類限制iPhone拍照功能的App，使用者在刷卡開門進入某一個區域時，iPhone手機的照相功能自動會以門禁系統限制來屏蔽，且門禁系統會以3G/4G傳訊號到手機啟動照相管制，讓手機有上網但沒有拍照功能，除此之外，手機也會被限制不能傳送手機內的資料，像是Email不能以夾手機內的檔案當附件。

而這種App可以做緊急疏散點名或緊急應變小組通知用，像是可以透過此App傳送警報到手機，等使用者離開管制區域到緊急集合點，再按下App上的點名鈕，後台監看就可以自動點名。

不過此類管制軟體，將需上架到蘋果的Appstore，讓每一個人都能下載，而啟動須由公司的IT人員控管，也就是說，就算你下載了，公司IT沒有啟動App也沒用。

科技業界人士表示，目前台灣許多大型科技公司都是用這種方式管控手機，對於為什麼中科院管制軟體不能比照，感到不解。