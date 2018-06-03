7/1起禁用iPhone？陸軍：未納管理手機都禁止攜入營

2018-06-03 11:42

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方開放官兵在營區指定點使用智慧型手機，但必須下載中科院研發的MDM管制程式，並且配合運作，但軍方發現有多款手機根本無法讓MDM程式順利運作，為維營區安全及機密，陸軍司令部今天宣佈，無論是iPhone或他廠牌手機，只要MDM管制程式在手機無法作動、閃退，7月1日起禁止攜帶進入陸軍營區。

陸軍司令部今天表示，國軍對智慧型手機都有一定規範，除中國大陸製的手機禁止入營外，無論iPhone或他牌手機，若MDM管制程式無法作動、閃退，7月1日起禁止進入陸軍營區。

陸軍司令部政戰主任黃開森說，國軍對智慧型手機都有一定規範，除了小米、華為等中國大陸製的手機禁止進入營區外，無論是iPhone或他廠牌手機，只要中科院研發的MDM管制程式在手機無法作動、閃退，7月1日起禁止攜帶進入陸軍營區。

黃開森指出，這次的管制並非僅針對iPhone，由於日前發現MDM裝設在多廠牌手機時，會有「打不開」、「閃退」、「無法啟動管制」及「可自行刪除APP」等問題，4月時就密集向官兵宣導，希望提前選購、借用可成功執行MDM的智慧型手機。

黃開森說，由於MDM的研發單位為中科院，目前已持續與中科院溝通，希望盡快解決管制程式無法作動等問題。

國防部去年曾在國防部記者會上，介紹MDM程式的相關功能，MDM為中科院研發的APP軟體，管制功能包括「照相」、「熱點分享」、「打卡定位」、「藍芽傳輸」。官兵進入營區時必須打開程式點選「上鎖」，經衛哨檢查後才能進入；若要解鎖，則透過衛星定位，離開營區才可解鎖。