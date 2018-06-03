大二膽7/26開放團體觀光 金防部：防務不打折

大二膽即將在七月二十六日開放團體觀光，圖為大膽島，島上有大膽擔大擔，島孤人不孤的精神標語（記者羅添斌攝）

2018-06-03 10:24

〔記者羅添斌／台北報導〕位在海峽最前線，823砲戰期間創下世界大戰期間，落彈數最多、最密集的島嶼記錄的金門「大、二膽島」，將在今年7月26日正式開放團體觀光，國人將可一睹大二膽的神祕風采。

金防部大膽守備隊隊長湯能智中校說，目前依綠色開放觀光區及紅色管制區的規劃，前來觀光的國人民眾可依路線一一參觀，大二膽開放觀光後，防務仍由軍方負責，嚴密監控中國廈門周邊海、空域動態，戰時獨立固守、殲滅來犯敵軍，確保大膽島安全。

大膽島原名「大擔島」，823砲戰期間，大膽島是落彈數最多的島嶼，平均每平方公尺落彈60餘發，創下落彈數最多、最密集的島嶼的記錄，也展現國軍官兵誓死捍衛國土的決心。時任國防部總政治部主任的蔣經國特別題有「大膽擔大擔，島孤人不孤」石碑，以激勵駐軍。

馬政府時期宣佈大、二膽島移交金門縣政府開放觀光，並正式宣告自當年7月1日起，大、二膽島除國軍駐防兵力戰備及生活範圍仍由國軍持續管制外，其餘範圍均移交金門縣政府接管。在金門縣政府這幾年的規劃下，已決定今年7月26日正式開放國人觀光。

金防部烈嶼守備大隊大膽守備隊長湯能智中校說，在1958年8月23日，中共發動砲擊金門，自砲戰爆發至停火為止，44天的砲擊中，大二膽兩島共計落彈11萬9921發，以大二膽島面積計算，平均每平方公尺落彈60餘發，而在823砲戰期間，金門地區落彈數量共計：47萬4910發，以金門土地面積計算，平均每平方公尺落彈3.6發；湯能智說，從這兩個數據比較，就知道大二膽遭砲轟的慘重。

湯能智表示，此次金門縣政府開放觀光的路線，包括2002年時任總統的陳水扁在島上「神泉茶坊」發表「大膽宣言」，邀請中國領導人上島茶敘的地方，另外，還有大二膽戰役60周年紀念碑、許願池、北安寺、北山寺、神雞之墓、靈犬茜露之墓、明威將軍墓園、播音站、「三民主義統一中國」心戰牆等，處處充滿國軍英勇作戰故事。