國軍手機管制APP遇天敵 陸軍下月起禁iPhone入營

國軍手機管制軟體MDM傳不敵iPhone的iOS系統，陸軍通令全軍7月1日起禁止攜帶iPhone進入營區。（美聯社）

2018-06-03 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕國軍開放官兵在營區內使用手機，不過需安裝中科院研發的「國軍智慧型手機管理軟體（MDM）」，這款軟體可讓官兵在進入機敏場所時自動限制手機拍照與傳輸、打卡等顯示座標功能。不過近期資安人員分析多起手機資安違規案例發現，MDM軟體不敵iPhone的iOS系統，程式出現閃退現象，還有在管制登記後由操作者自行刪除，傳陸軍已通令全軍7月1日起禁止攜帶iPhone進入營區。

根據《聯合報》報導，資安人員指出說，中科院研發的MDM程式可應用在Android系統中，該系統是以「程式設定」為導向，但iOS系統在設計上以「操作者」為導向，iOS使用者只要強制啟動拍照與傳輸功能，在營區內一些死角，仍有機率可啟動相關功能。另外，持用蘋果手機的官兵，甚至在軍方完成灌入程式等管制手續後藉由一般手機刪除APP的程序，即可輕易直接刪除MDM程式。

針對此狀況，陸軍司令部將在7月1日起禁止iPhone手機入營，強調陸軍尊重官兵對智慧型手機的選擇，但需前提是需符合國軍資安政策規範，且「MDM安裝後能正常運作」者。據悉，國防部未頒布此令，而是由陸軍發起，其他軍種還在觀望，若陸軍實施順利，各軍種跟進機率也會大增。