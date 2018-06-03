藍營固本打選戰 八月底前全台辦2200場茶湯會、米粉會

國民黨辦餐會。示意圖與新聞無關（資料照）

2018-06-03 09:05

〔記者施曉光／台北報導〕除了新竹縣，國民黨11個直轄市、縣市長選舉都已完成佈署，藍營選舉向來最擅長的組織戰，也已悄悄啟動固本工作，在八月底前全台各地將至少召開2200多個場次的固本會報，今年並特別以「茶湯會」或「米粉會」形式辦理，要替所有的直轄市、縣市的「母雞」搭起與最基層群眾互動接觸的橋樑。

國民黨各地方黨部負責居間協調直轄市、縣市長參選人，針對轄內各場次時間，配合直轄市、縣市長參選人的行程安排，在都會區每一場次以里為單位，非都會區則以鄉鎮市民代表選區為單位，受邀對象除了黨員，還有黨友或外圍人脈，安排直轄市、縣市長參選人到場發表理念，並帶動議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表以及村里長選情。

目前已有部分地方陸續開辦，黨內人士指出，初步辦理成效不錯，像新竹市黨部日前辦首場會報，原本許多現任市議員意興闌珊，但後來聽說一個里就有三、四百人到場，後續再辦20位現任黨籍市議員就全部到齊。

為了鼓勵地方黨部籌辦「茶湯會」、「米粉會」，國民黨中央每場次都象徵性補助1000元，類似提供搓圓仔的「圓仔脆」（台語）概念，所有參與的參選人也會配合「意思一下」，像財力較為雄厚的新竹市黨部主委呂學樟就自行加碼到每場次1萬元起跳，「圓仔」也就愈搓愈大。

依照國民黨中央規劃的輔選節奏，這些「茶湯會」、「米粉會」將全國掃完1輪，估計較大型的單一縣市全部辦完大概要花1至2個月時間，後續將改為區塊的中型造勢活動，都會區以區為單位，非都會區以鄉鎮市為範圍，然後隨選戰逐步加溫，選前最後一個月各地全面轉為大型造勢活動。