新北市長選戰》侯批老縣長債留新北 蘇回罵外行、門外漢

2018-06-03 08:03

〔記者葉冠妤、賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜昨一改過去被動回應的態度，隔空開砲，把矛頭指向民進黨新北市長參選人蘇貞昌。侯友宜表示：「老縣長的時代已經過去了」，並抨擊蘇貞昌執政時，讓新北財政由正轉負，卸任時留下5百多億元債務，至今市府無法還清，火藥味濃厚。

蘇貞昌回擊侯「講話越來越荒唐」，他強調自己在縣長任內開闢土地、都市更新，為新北市取得了1千公頃土地，許多荒煙蔓草之地，現在都蓋起高樓，房屋稅、地價稅等也都成為市府的財政收入，反罵侯友宜「外行、門外漢」。

侯：縣長卸任留債500多億

侯友宜質疑前台北縣長尤清交棒給蘇貞昌時，縣庫是「正」162億元，蘇貞昌卸任時，是「負」563億元左右，總共欠債700多億元。

侯友宜表示，每年市府償還1、200億元的債，至今仍還不了，才會累積到現在有1千億元債務，「這就是一個施政者留下來的」，即便蘇擔任行政院長，這筆債也沒有還，「債務永遠掛在那裡」，從十幾年前「老縣長」時代留到現在。

至今年5月止 新北市債務約1393億

新北市長朱立倫昨表示，去年新北有減少一些負債，但新北的統籌分配款比台北市少很多，新北若能有台北市一樣的財源，相信可以做得更好。財政局統計，至今年五月止，新北市債務約1393億元。

蘇：任內開闢土地、都更創收益

對於侯友宜抨擊蘇導致新北市負債，蘇貞昌表示，他在縣長任內開闢土地、執行都更，取得1千公頃土地，前台北縣長周錫瑋日前在國民黨新北市長初選時就曾說到，新莊副都心投資50億，市府賺了750億，不只如此，還有林口新市鎮、三峽台北大學城、頭前重劃區、板橋都更等開發案，每年房屋稅、地價稅、買賣增值稅等，都成了市府收入，「侯友宜怎麼會這麼外行？」

蘇貞昌辦公室發言人黃韋鈞補充，侯友宜單純批評債務增加、不看建設的創造效益，而且還搞錯數字，證明侯友宜只是個「市政門外漢」。蘇擔任縣長時期，人口增加近40萬人，各項民生建設勢必配合提高，為此投入超過1600億元經費，卸任縣長時，決算債務餘額為620億元（不含林錫耀代理縣長時期）。

蘇辦︰負債千億是國民黨

黃韋鈞更反批，新北市長朱立倫執政近8年，1年預算比台北縣時期多1千億，8年多8千億，結果看不到建設，到今年4月債務高達1500億，「增加1千億負債的是他們國民黨，侯副市長不用功，打臉自己。」