美防長重申對我安全承諾 外交部表達感謝

美國國防部長馬提斯重申美國仍堅定的在「臺灣關係法」下持續與我國展開軍事合作，對此外交部表達誠摯的感謝與歡迎。圖為美國國防部長馬提斯。（法新社）

2018-06-02 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部長馬提斯（James Mattis）於今日（6月2日）在新加坡參加「香格里拉對話」時發表演說時，重申美國仍堅定的在「臺灣關係法」下持續與我國展開軍事合作，對此外交部表達誠摯的感謝與歡迎。

綜合媒體報導，美國國防部長馬提斯在「香格里拉對話」發表演說時提到，美國國防部將持續堅定致力與台灣合作，並提供必要的防衛武器與服務，以確保台灣有足夠的自我防衛能力，期與美國在《臺灣關係法》下的義務一致；美國也反對任何變面改變現狀的行為，堅持任何解決兩岸分歧的方式必須符合兩岸人民的意願；外交部對此表達誠摯感謝與歡迎。

外交部指出，近期中國軍機與軍艦頻頻繞台挑釁，並在南海耀武揚威，已經升高區域緊張情勢；我國呼籲國際社會正視中國近期在國際上打壓我國的蠻橫行經，包括利誘奪取我邦交國、阻擾我國參與國際組織與威逼國際企業與航空公司矮化我國稱謂。

外交部強調，台灣作為印太區域中負責任的利害關係者，在區域繁榮與穩定上扮演重要角色，並對美國在南海議題表達的立場表達歡迎，並維持我國一貫的立場，依據國際法航行及飛越自由原則，並主張我對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法上的權利；而對於我國所面臨的軍事威脅不斷提升，政府也會增加軍事投資，確保我國的國防產業發展，以負責任的態度面對這些軍事威脅，我國也會持續與友邦強化安全合作，以共同面對區域情勢的發展。