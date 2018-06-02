吳敦義酸蔡英文 斷交當天「還在像楊貴妃一樣在吃玉荷包」

國民黨主席吳敦義（左二）今晚諷刺蔡英文總統，日前布吉納法索與我國斷交的上午，「還在像楊貴妃一樣在吃玉荷包」。（記者簡榮豐攝）

2018-06-02 20:53

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義今晚（2日）出席青工會主辦的「愛台灣不斷電，青年護台灣全台接力路跑」結束藍絲帶音樂會，他在致詞時諷刺蔡英文總統日前布吉納法索與我斷交上午，「還在像楊貴妃一樣在吃玉荷包」，質疑國安系統出了問題。

吳敦義說，國安系統如何運作，像他負責過國家政務的人都很了解，民眾一定會想當天斷交，難道我駐布吉納法索大使沒有回報？過去布國曾經出現兩次警訊，難到蔡英文不知道嗎？

吳敦義進一步指出，蔡英文要到史瓦濟蘭（史瓦帝尼）訪問時，我國大使向布國表達蔡英文要到訪被拒絕，這就是一次警訊，而歷年來WHA都有邦交國以書面聲明支持中華民國以觀察員身分出席，今年布吉納法索未列名其中，又是一次明顯的警訊，「但國安系統如何運作，讓我們很不了解？」

談到活動主題，吳敦義說，空污影響全民的生命與健康，蔡英文過去參加主婦聯盟遊行時，上面掛了一個寫著「用愛發電」的大牌子，而且蔡英文喊得特別用力，還跟大家說台灣不缺電，10年內不會漲電價，2025年就達成非核家園，但事實上並沒有做到，當時說的用愛發電，讓很多人被感動，如今卻是用人民的肺、肝、腎臟在發電，所有怕PM2.5的人都會站出來，反對深澳重建一個燒煤的電廠。

吳敦義還說，用愛發電已經跳票，電價還要漲，蔡政府用愛發不了電，現在還要重啟核二機組，因此，只有大家真正團結一致，讓有能力、道德、經驗，愛國、愛民的人重返執政，這個國家才有前途。

吳敦義說，沒有充足的電，像台積電等企業都會跑掉，因此，大家一定要支持「愛台不斷電」，無論年輕人或年長者一起來護台灣。

他並提醒蔡英文與行政院長賴清德，要真正用愛出發，而不是用愛發電，拜託蔡、賴要以對台灣的愛心，讓兩岸和平穩定發展，不要兩岸關係一直「已讀不回」，台灣外交全部受困，而且真正乾淨的電，不是深澳電廠那種所謂乾靜的煤，一定要努力把再生能源充分準備，不要讓國人缺電或電價太貴。