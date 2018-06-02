侯友宜轟任內債留千億 蘇貞昌：外行

民進黨新北市長參選人蘇貞昌（中）今晚到土城參加新北市原住民族Sa'icelen協進會會員大會。（記者葉冠妤攝）

2018-06-02 20:09

〔記者葉冠妤／新北報導〕藍綠新北市長參選人再駁火，國民黨參選人侯友宜今重砲抨擊民進黨參選人蘇貞昌從台北縣長卸任時，留下近1000億元債務，蘇貞昌則回擊侯「講話越來越荒唐」，他表示自己在縣長任內開闢土地、都市更新，為新北市取得1000公頃土地，當年許多空地，現都蓋起幾百棟高樓，其中房屋稅、地價稅等都成為市政府財政收入，反罵侯友宜外行。

蘇貞昌今晚參加新北市原住民族Sa'icelen協進會會員大會，提及當年替溪州部落處理門牌事務、興建原住民博物館，更對在場原住民高呼「原住民親家回來了！」蘇說女兒蘇巧慧嫁到台東都蘭部落，是原住民媳婦，「誰敢欺負原住民，就是欺負我的女婿跟孫女。」台下一陣鼓掌叫好。

蘇貞昌受訪時表示，侯友宜講話越來越荒唐，不曉得侯原來對市政這麼不熟悉，侯批評他建的腳踏車道大概3、5公里長，「實在是差太遠了！」但其實他建的腳踏車道可以從八里的十三行博物館騎到鶯歌陶瓷博物館，也可從淡水漁人碼頭騎到新店的碧潭，光一個二重疏洪道就20公里，「侯友宜怎麼這麼外行？」

對於侯友宜抨擊蘇導致新北市負債，蘇貞昌表示，他在縣長任內開闢土地、執行都更，取得1000公頃土地，前台北縣長周錫瑋在日前在國民黨新北市長初選時就曾說到，新莊副都心投資50億，市府賺了750億，遑論還有林口新市鎮、三峽台北大學城、頭前重劃區、板橋都更等開發案，每年房屋稅、地價稅、買賣增值稅等，都成了市府收入，「侯友宜怎麼會這麼外行？」

蘇表示，侯另外批評他只會批評，沒提出更好做法，然而他不但提出方法，還解決問題，以桃園A7合宜住宅的污水處理案，朱市府拖了2年無解，放著不處理，新北市議會議長蔣根煌求助無門來拜託他，他花24天就徹底解決。