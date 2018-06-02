酸10藍委赴中聽訓 學者：國台辦積極行為凸顯內心焦慮

國民黨10名立委組成的訪中團，昨拜會中國國台辦主任劉結一，范世平認為，國台辦急著邀國民黨立委訪中的行為，凸顯內心焦慮。（圖取自中國國台辦官網）

2018-06-02 17:43

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨楊鎮浯、許淑華等10名立委傳出前往中國會見中國國台辦主任劉結一，對此，師大政治系教授范世平認為，國台辦急著邀國民黨立委訪中的行為，凸顯內心焦慮。

范世平在臉書上表示，立法院剛休會，10名國民黨立委就急著組團到北京，也沒參加什麼活動、看不出什麼特殊目的，看來這次的活動主軸就是聽劉結一「訓話」。

范世平說，劉結一上台後，由於黨內鷹派抬頭，對台工作除了強硬，其實是一籌莫展，只能搞一些口惠而實不至的「惠台政策」，加上總統蔡英文嚴格管制台辦系統官員訪台，使得國台辦沒啥事可辦。

范世平認為，國台辦副主任的懸缺至今還沒有補，「若國台辦重要，能讓這2個位子懸缺這麼久嗎？之前兩會時還傳出國台辦要被合併」，因此劉結一要有績效，就要找國民黨立委來聽訓，但也凸顯劉內心的焦慮。

范世平質疑，蔡英文的兩岸關係搞不好，滿意度度低，但民眾會懷念國民黨嗎？更支持九二共識嗎？他說，中國對台灣的文攻武嚇不斷，國民黨主席吳敦義卻說出兩岸終極統一，但國台辦沒有任何肯定，看來彼此的嫌隙還很深。

國民黨立委楊鎮浯、許淑華、江啟臣、王育敏、柯志恩、李彥秀、陳宜民、顏寬恒、呂玉玲與鄭天財等10人，在立院休會隔天即組團赴中國參訪，立委團昨會見劉結一，雙方共談「九二共識」的基調；劉結一除宣傳對台31條措施，還強調願與廣大台灣同胞共同努力，推進「祖國和平統一」進程。